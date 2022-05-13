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"С павлинами поговори": Лавров нахамил журналистам, не пустив на брифинг

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 15:12
getty images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Источник: "Настоящее время"

Детали: На попытку журналиста задать вопрос Лаврову, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".

Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Помимо Лаврова в саммите участвовали главы МИД Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также и. о. министра иностранных дел Узбекистана и замминистра иностранных дел Туркменистана.

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Главы ведомств рассмотрели 11 вопросов, касающихся дальнейшего развития и сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.

Темы: Лавровдипломатические отношениямедиаРосcия
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