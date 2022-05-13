Обстріли Миколаєва тривають і вдень, і вночі
П'ятниця, 13 травня 2022, 16:14
Касетними боєприпасами з ракетних систем залпового вогню був обстріляний Корабельний район Миколаєва вранці 12 та вдень 13 травня.
Джерело: "Суспільне", Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Внаслідок обстрілів, за даними журналістів, поранених та загиблих немає.
У мікрорайоні Широка Балка, що в Корабельному районі Миколаєва вибиті шибки в будинках, знесено дахи, пошкоджені паркани.
Також до Інгульського району ракети армії РФ прилетіли пізно ввечері 12 травня.
Оновлено: ДСНС показала ліквідацію пожежі в Корабельному районі.
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