Обстріли Миколаєва тривають і вдень, і вночі

Касетними боєприпасами з ракетних систем залпового вогню був обстріляний Корабельний район Миколаєва вранці 12 та вдень 13 травня.

Джерело: "Суспільне", Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Внаслідок обстрілів, за даними журналістів, поранених та загиблих немає.

У мікрорайоні Широка Балка, що в Корабельному районі Миколаєва вибиті шибки в будинках, знесено дахи, пошкоджені паркани.

"Суспільне"

"Суспільне"

Також до Інгульського району ракети армії РФ прилетіли пізно ввечері 12 травня.

Оновлено: ДСНС показала ліквідацію пожежі в Корабельному районі.