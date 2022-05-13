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Обстрелы Николаева продолжаются и днем, и ночью

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 16:14
Обстрелы Николаева продолжаются и днем, и ночью
фото - "Суспільне"

Кассетными боеприпасами из ракетных систем залпового огня был обстрелян Корабельный район Николаева утром 12 и днем 13 мая.

Источник: "Суспільне", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В результате обстрелов, по данным журналистов, раненых и погибших нет.

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В микрорайоне Широкая Балка в Корабельном районе Николаева выбиты стекла в домах, снесены крыши, повреждены заборы.

 
 

Также в Ингульский район ракеты армии РФ прилетели поздно вечером 12 мая.

Обновлено: ГСЧС показала ликвидацию пожара в Корабельном районе.

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Темы: Николаевская областьвойна
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