Обстрелы Николаева продолжаются и днем, и ночью

Кассетными боеприпасами из ракетных систем залпового огня был обстрелян Корабельный район Николаева утром 12 и днем 13 мая.

Источник: "Суспільне", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В результате обстрелов, по данным журналистов, раненых и погибших нет.

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В микрорайоне Широкая Балка в Корабельном районе Николаева выбиты стекла в домах, снесены крыши, повреждены заборы.

Также в Ингульский район ракеты армии РФ прилетели поздно вечером 12 мая.

Обновлено: ГСЧС показала ликвидацию пожара в Корабельном районе.