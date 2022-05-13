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З понеділка в Харкові пустять громадський транспорт: поки - безкоштовний

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 17:23
З понеділка в Харкові пустять громадський транспорт: поки - безкоштовний
ілюстративне фото з сайту міськради Харкова

З понеділка 16 травня у Харкові відновлюють роботу наземного громадського транспорту.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Планується запустити 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно відновлюватимуть електролінії та тягові підстанції та згодом збільшуватимуть кількість маршрутів.

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Також запустять 25 автобусних маршрутів.

За словами Терехова, розробляючи ці маршрути, влада намагалася зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм необхідно.

Час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів – з 7 ранку до 7 вечора.

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Проїзд буде безкоштовним у перші два тижні.

Пряма мова: "Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд не має. Тому я прийняв рішення, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним".

Що передувало: 10 травня стало відомо, що мер Харкова Ігор Терехов планує відновити рух наземного громадського транспорту в місті,, передусім автобусів та тролейбусів.

Теми: Харківтранспорт
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