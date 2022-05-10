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Терехов планує відновити рух тролейбусів та автобусів у Харкові

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 20:29
старий чоловік сидить на зупинці трамваю на салтівці в харкові 6 травня. фото: getty images

Мер Харкова Ігор Терехов планує відновити рух наземного громадського транспорту в Харкові наступного тижня, передусім автобусів та тролейбусів.

Джерело: telegram-канал Харківської міської ради з коментарем Терехова

Пряма мова Терехова: "Я планую з наступного тижня запустити маршрути (громадського транспорту – ред). Авжеж, в обмеженому режимі. Маршрутки і спробуємо тролейбуси запустити.

Щодо метро дуже серйозна ситуація. Після того, як я зможу людей вивести назовні – ще два місяці (чекати на відновлення руху метрополітену – ред.).

Я ж казав: метро – це найскладніше. Тому наразі будемо задовольнятися автобусами, тролейбусами. 

Трамваї, які залишилися, ми вже запустимо. Зрозуміло, що деякі маршрутки треба буде змінювати". 

Деталі: Терехов запевнив, що трамваї ніхто не буде скасовувати, але через обстріли росіян доведеться змінити деякі маршрути.

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Також місцевій владі потрібно порахувати, скільки залишилося справних вагонів.

Рух метрополітену, за словами мера, зможуть відновити через 2 місяці після завершення бойових дій. 

Передісторія:

  • Міська рада Харкова планує 11 травня терміново перейменувати Московський проспект і район, а також Бєлґородське шосе і спуск. Перед цим Терехов обіцяв зайнятися дерусифікацією відразу після перемоги України у війні.
  • 9 травня депутати Харківської обласної ради зібралися на перше засідання з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Теми: ХарківтранспортВоєнний стан
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