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Терехов планує відновити рух тролейбусів та автобусів у Харкові

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 20:29
Терехов планує відновити рух тролейбусів та автобусів у Харкові
старий чоловік сидить на зупинці трамваю на салтівці в харкові 6 травня. фото: getty images

Мер Харкова Ігор Терехов планує відновити рух наземного громадського транспорту в Харкові наступного тижня, передусім автобусів та тролейбусів.

Джерело: telegram-канал Харківської міської ради з коментарем Терехова

Пряма мова Терехова: "Я планую з наступного тижня запустити маршрути (громадського транспорту – ред). Авжеж, в обмеженому режимі. Маршрутки і спробуємо тролейбуси запустити.

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Щодо метро дуже серйозна ситуація. Після того, як я зможу людей вивести назовні – ще два місяці (чекати на відновлення руху метрополітену – ред.).

Я ж казав: метро – це найскладніше. Тому наразі будемо задовольнятися автобусами, тролейбусами. 

Трамваї, які залишилися, ми вже запустимо. Зрозуміло, що деякі маршрутки треба буде змінювати". 

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Деталі: Терехов запевнив, що трамваї ніхто не буде скасовувати, але через обстріли росіян доведеться змінити деякі маршрути.

Також місцевій владі потрібно порахувати, скільки залишилося справних вагонів.

Рух метрополітену, за словами мера, зможуть відновити через 2 місяці після завершення бойових дій. 

Передісторія:

  • Міська рада Харкова планує 11 травня терміново перейменувати Московський проспект і район, а також Бєлґородське шосе і спуск. Перед цим Терехов обіцяв зайнятися дерусифікацією відразу після перемоги України у війні.
  • 9 травня депутати Харківської обласної ради зібралися на перше засідання з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Теми: ХарківтранспортВоєнний стан
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