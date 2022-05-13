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С понедельника в Харькове пустят общественный транспорт: пока - бесплатный

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 17:23
С понедельника в Харькове пустят общественный транспорт: пока - бесплатный
иллюстративное фото с сайта горсовета Харькова

С понедельника 16 мая в Харькове возобновляют работу наземного общественного транспорта.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: Планируется запустить 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Параллельно будут восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличивать количество маршрутов.

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Также запустят 25 автобусных маршрутов.

По словам Терехова, разрабатывая эти маршруты, власти постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо.

Время работы трамваев, троллейбусов и автобусов - с 7 утра до 7 вечера.

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Проезд будет бесплатным в первые две недели.

Прямая речь: "Я понимаю, что многие из вас, из-за войны потеряли работу, денег на проезд нет. Поэтому я принял решение, что первые две недели, пока мы не перезапустим экономику Харькова, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным".

Что предшествовало: 10 мая стало известно, что мэр Харькова Игорь Терехов планирует возобновить движение наземного общественного транспорта в городе: прежде всего автобусов и троллейбусов.

Темы: Харьковтранспорт
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