Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

С понедельника в Харькове пустят общественный транспорт: пока - бесплатный

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 17:23
иллюстративное фото с сайта горсовета Харькова

С понедельника 16 мая в Харькове возобновляют работу наземного общественного транспорта.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: Планируется запустить 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Параллельно будут восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличивать количество маршрутов.

Также запустят 25 автобусных маршрутов.

По словам Терехова, разрабатывая эти маршруты, власти постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо.

Время работы трамваев, троллейбусов и автобусов - с 7 утра до 7 вечера.

Проезд будет бесплатным в первые две недели.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Я понимаю, что многие из вас, из-за войны потеряли работу, денег на проезд нет. Поэтому я принял решение, что первые две недели, пока мы не перезапустим экономику Харькова, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным".

Что предшествовало: 10 мая стало известно, что мэр Харькова Игорь Терехов планирует возобновить движение наземного общественного транспорта в городе: прежде всего автобусов и троллейбусов.

Темы: Харьковтранспорт
Главное сегодня

Шольц не увидел изменений в позиции Путина после 80 дней войны

В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом

Украина договаривается об эвакуации 60 человек из "Азовстали"

видеоПограничники показали улыбки несокрушимых защитников Мариуполя

Ночь в областях: оккупанты накрыли Николаев и Днепропетровщину из РСЗО

фотоЛуганская область: россияне уничтожают по 50 домов каждый день – Гайдай

Все новости...
Харьков
Кассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
Враг ударил по пригороду Харькова – уничтожен гуманитарный центр
Как вырастают ценности: в Харькове вместо "победобесия" – красный мак
Последние новости
13:48
У Зеленского считают, что нефтяное эмбарго нужно немедленно
13:28
Родные защитников "Азовстали" просят Китай вмешаться в ситуацию
13:26
На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление – Синегубов
13:25
ДБР взялось за российскую группу "Лужники", которой принадлежит 5 облэнерго в Украине
13:05
Синегубов: Харьков не обстреливали, но "расслабляться рано"
12:55
Финляндия подтвердила прекращение поставок российской электроэнергии
12:54
Оккупанты обстреляли пограничное село Блешня на Черниговщине
12:31
За два дня до окончания: Украина лидирует в медальном зачете Дефлимпиады-2021
12:27
Оккупанты стягивают на Змеиный комплексы ПВО – ОК "Юг"
12:24
Apple может отказаться от портов Lightning в своих iPhone – СМИ
Все новости...