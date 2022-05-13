"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами
"Українська правда" встановила російського солдата, який розповідав дружині, як рострілює цивільних і вчиняє інші звірства в Україні.
Джерело: "Українська правда" спільно з джерелами у СБУ
Деталі: Російським військовим, який розповідав дружині про звірства проти цивільних українців, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.
Згідно із сторінки у соцмережі росіянин проживає селі Купсола (Моркінський район, республіка Марій Ел, Російська Федерація).
У соціальній мережі "Вконтакте" Іванов називає себе Дмитро Туманов.
Дружина з якою Іванов розмовляє - Анастасія Короткова. На її сторінці в мережі "Вконтакте" можна побачити весільні фото з Івановим датовані 2020-им роком.
За шевронами на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.
Що було раніше: В опублікованій 13 травня розмові з дружиною, Іванов, який зараз за даними СБУ перебуває у Херсонській області, розповідає дружині про вбивства цивільного населення України.
Він розповів дружині, що принижував українських мирних мешканців, стріляв у них, (найчастіше, за словами загарбника – "в голову"), навіть, коли вони благали його про пощаду. Росіянин зізнається, що став "йо..нутим".
Його дружина стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але Іванов цим не переймається: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, Калашникова, с ПКМа…! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".
Передісторія:
- Це не перше перехоплення розмов, де окупанти розповідають про свої злочини рідним.
- Зокрема, у попередніх перехопленнях, росіяни зізнавалися, що вбивають полонених українців, катуюють та знущаються над ними.
- Крім того, окупанти розповідають про власне мародерство, дивуються українському спротиву, заможності українів.
- Також загарбники розповідають, що "спецоперація" затягнулася і ніхто не планує їх відпускати додому. Зачасту вони вважають, що шлях додому їм відкритий у разі смерті чи поранення. Окупанти також критикують російську владу та армійське командування. Вони зізнаються, що втрати на війні з Україною колосальні і в живій силі, і в техніці.