"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами

"Українська правда" встановила російського солдата, який розповідав дружині, як рострілює цивільних і вчиняє інші звірства в Україні.

Джерело: "Українська правда" спільно з джерелами у СБУ

Деталі: Російським військовим, який розповідав дружині про звірства проти цивільних українців, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.

Згідно із сторінки у соцмережі росіянин проживає селі Купсола (Моркінський район, республіка Марій Ел, Російська Федерація).

У соціальній мережі "Вконтакте" Іванов називає себе Дмитро Туманов.

скриншоти Соцмереж Іванова і його дружини

скриншоти Соцмереж Іванова і його дружини

скриншоти Соцмереж Іванова і його дружини

Дружина з якою Іванов розмовляє - Анастасія Короткова. На її сторінці в мережі "Вконтакте" можна побачити весільні фото з Івановим датовані 2020-им роком.

скриншоти Соцмереж Іванова і його дружини

скриншоти Соцмереж Іванова і його дружини

За шевронами на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.

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Що було раніше: В опублікованій 13 травня розмові з дружиною, Іванов, який зараз за даними СБУ перебуває у Херсонській області, розповідає дружині про вбивства цивільного населення України.

Він розповів дружині, що принижував українських мирних мешканців, стріляв у них, (найчастіше, за словами загарбника – "в голову"), навіть, коли вони благали його про пощаду. Росіянин зізнається, що став "йо..нутим".

Його дружина стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але Іванов цим не переймається: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, Калашникова, с ПКМа…! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".

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