"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами

"Украинская правда" установила российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине.

Источник: "Украинская правда" совместно с источниками в СБУ

Детали: Российским военным, который рассказывал жене о зверствах против гражданских украинцев, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.

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Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация).

В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя "Дмитрий Туманов".

СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

Жена, с которой Иванов разговаривал, – Анастасия Короткова.

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На ее странице в сети "Вконтакте" можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.

СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

По шевронам на фото Иванова удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.

Что было раньше: В опубликованном 13 мая разговоре с женой, Иванов, который сейчас по данным СБУ находится в Херсонской области, рассказывает жене об убийствах гражданского населения Украины.

Он рассказал жене, что унижал украинских мирных жителей, стрелял в них (чаще всего, по словам захватчика, – "в голову"), даже когда они умоляли его о пощаде. Россиянин признается, что стал "е..нутым".

Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но Иванов об этом не беспокоится: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, с ПКМа…! Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".

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