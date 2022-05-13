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"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами

Михаил Ткач, Мазуренко Алена Пятница, 13 мая 2022, 18:44
Дмитрий Иванов, Фото: "Вконтакте" оккупанта

"Украинская правда" установила российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине.

Источник: "Украинская правда" совместно с источниками в СБУ

Детали: Российским военным, который рассказывал жене о зверствах против гражданских украинцев, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.

Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация).

В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя "Дмитрий Туманов".

 
СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ
 
СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ
 
СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ
 
СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

Жена, с которой Иванов разговаривал, – Анастасия Короткова.

На ее странице в сети "Вконтакте" можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.

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СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ
 
СКРИНШОТЫ СОЦСЕТИ ИВАНОВА И ЕГО ЖЕНЫ

По шевронам на фото Иванова удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.

 
 

Что было раньше: В опубликованном 13 мая разговоре с женой, Иванов, который сейчас по данным СБУ находится в Херсонской области, рассказывает жене об убийствах гражданского населения Украины.

Он рассказал жене, что унижал украинских мирных жителей, стрелял в них (чаще всего, по словам захватчика, – "в голову"), даже когда они умоляли его о пощаде. Россиянин признается, что стал "е..нутым".

Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но Иванов об этом не беспокоится: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, с ПКМа…! Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".

Предыстория:

  • Это не первый перехват разговоров, где оккупанты рассказывают о своих преступлениях родным.
  • В частности, в предыдущих перехватах россияне признавались, что убивают пленных украинцев, пытают их и издеваются над ними.
  • Кроме того, оккупанты рассказывают о собственном мародерстве, удивляются украинскому сопротивлению, состоятельности украинцев.
  • Также захватчики рассказывают, что "спецоперация" затянулась и никто не планирует их отпускать домой. Часто они считают, что путь домой им открыт в случае смерти или ранения. Оккупанты также критикуют российские власти и армейское командование. Они признаются, что потери на войне с Украиной колоссальны и в живой силе, и в технике.

Темы: СБУРосcиявойнаоккупация
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