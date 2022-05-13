"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами
"Украинская правда" установила российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине.
Источник: "Украинская правда" совместно с источниками в СБУ
Детали: Российским военным, который рассказывал жене о зверствах против гражданских украинцев, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.
Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация).
В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя "Дмитрий Туманов".
Жена, с которой Иванов разговаривал, – Анастасия Короткова.
На ее странице в сети "Вконтакте" можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.
По шевронам на фото Иванова удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.
Что было раньше: В опубликованном 13 мая разговоре с женой, Иванов, который сейчас по данным СБУ находится в Херсонской области, рассказывает жене об убийствах гражданского населения Украины.
Он рассказал жене, что унижал украинских мирных жителей, стрелял в них (чаще всего, по словам захватчика, – "в голову"), даже когда они умоляли его о пощаде. Россиянин признается, что стал "е..нутым".
Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но Иванов об этом не беспокоится: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, с ПКМа…! Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".
Предыстория:
- Это не первый перехват разговоров, где оккупанты рассказывают о своих преступлениях родным.
- В частности, в предыдущих перехватах россияне признавались, что убивают пленных украинцев, пытают их и издеваются над ними.
- Кроме того, оккупанты рассказывают о собственном мародерстве, удивляются украинскому сопротивлению, состоятельности украинцев.
- Также захватчики рассказывают, что "спецоперация" затянулась и никто не планирует их отпускать домой. Часто они считают, что путь домой им открыт в случае смерти или ранения. Оккупанты также критикуют российские власти и армейское командование. Они признаются, что потери на войне с Украиной колоссальны и в живой силе, и в технике.