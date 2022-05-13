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Підірвані мости можуть загальмувати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: супутникові знімки

Олена РощінаП'ятниця, 13 травня 2022, 19:58
Підірвані мости можуть загальмувати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: супутникові знімки
Міст через Сіверський Донець, фото BlackSky via CNN

Як свідчать супутникові знімки BlackSky та Європейського космічного агентства, коли російські війська відступали через тривалий контрнаступ українських військ у Харківській області, було підірвано три мости, життєво важливі для продовження просування України.

Джерело: CNN

Деталі: На знімках BlackSky, зроблених 12 травня, видно обвалені ділянки мостів, які перетинають річку Сіверський Донець поблизу сіл Рубіжне та Старий Салтів. Село Рубіжне розташоване поблизу Старого Салтова, хоча має ту ж назву, що й місто південніше Луганська.

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Міст через річку Сіверський Донець, на північний схід від Рубіжного
Міст через річку Сіверський Донець, на північний схід від Рубіжного
BlackSky via CNN

Нещодавно села були звільнені українськими військами.

Міст через річку Сіверський Донець, на північний схід від Рубіжного
Міст через річку Сіверський Донець, на північний схід від Рубіжного
BlackSky via CNN

Інший супутниковий знімок, зроблений Європейським космічним агентством 8 травня, показує, що міст через Печенізьку ГЕС – найближчий міст на півдні – також підірвали.

Є лише два менших мости північніше по ріці, в нині окупованих Росією селах Огірцеве та Бугруватка. Їхній поточний стан невідомий, оскільки хмари затьмарили всі останні супутникові знімки.

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Огірцеве, Рубіжне, Старий Салтів на мапі
Google map

Якщо ці мости потраплять під загрозу, темп українського просування буде значно загальмовано.

 
Харківщина
мапа

Основні російські лінії постачання, які є життєво важливими для просування російських військ поблизу міста Ізюм і в Луганську область, знаходяться на схід від річки Сіверський Донець у Харківській області.

CNN зазначає, що не зовсім зрозуміло, коли мости були підірвані і хто за відповідальний, але навряд чи українці несуть відповідальність за їх руйнування: "Мости дуже важливі для їх контрнаступу та для націлювання на лінії постачання".

Цьому передувало: 7 травня Генштаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники у Харківській області підірвали три автомобільні мости.

8 травня Інститут досліджень війни повідомив, що український контрнаступ у Харківській області незабаром може дійти до кордону з Росією, а російські війська зруйнували три мости, щоб уповільнити просування українців

Теми: Харківська областьвійнаРосіядеокупація
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