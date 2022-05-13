Взорванные мосты могут затормозить контрнаступление ВСУ в Харьковской области: спутниковые снимки

Как свидетельствуют спутниковые снимки BlackSky и Европейского космического агентства, когда российские войска отступали из-за длительного контрнаступления украинских войск в Харьковской области, было взорвано три моста, жизненно важных для продолжения продвижения Украины.

Источник: CNN

Детали: На снимках BlackSky, сделанных 12 мая, видны обрушенные участки мостов, которые пересекают реку Северский Донец вблизи сел Рубежное и Старый Салтов. Село Рубежное расположено близ Старого Салтова, хотя имеет то же название, что и город южнее Луганска.

Мост через Северский Донец Фото BlackSky via CNN

Недавно села были освобождены украинскими войсками.

Мост через Северский Донец Фото BlackSky via CNN

Другой спутниковый снимок, сделанный Европейским космическим агентством 8 мая, показывает, что мост через Печенежскую ГЭС – ближайший мост на юге – также был взорван.

Есть только два меньших моста севернее по реке, в ныне оккупированных Россией селах Огурцово и Бугруватка. Их текущее состояние неизвестно, поскольку облака затмили все последние спутниковые снимки.

Огурцово, Рубежное, Старый Салтов на карте Google map

Если эти мосты попадут под угрозу, темп украинского продвижения будет заторможен.

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Харьковщина карта

Основные российские линии снабжения, жизненно важные для продвижения российских войск вблизи города Изюм и в Луганскую область, находятся к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области.

CNN отмечает, что не совсем понятно, когда мосты были взорваны и кто за это ответственен, но вряд ли украинцы несут ответственность за их разрушение: "Мосты очень важны для их контрнаступления и для нацеливания на линии поставок".

Этому предшествовало: 7 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские захватчики в Харьковской области взорвали три автомобильных моста.

8 мая Институт исследований войны сообщил, что украинское контрнаступление в Харьковской области вскоре может дойти до границы с Россией, а российские войска разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев.