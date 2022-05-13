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Лідери Фінляндії і Швеції поговорили з Байденом на тлі вступу країн в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 20:34

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом обговорили безпекові питання і кроки щодо членства в НАТО.

Про це президент Фінляндії повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми розділили глибоку стурбованість через війну Росії проти України. Я виклав наступні кроки Фінляндії до членства в НАТО. Фінляндія глибоко цінує всю необхідну підтримку з боку США", - написав Нііністьо.

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Шведський прем'єр-міністр також написала у Twitter про дзвінок, зазначивши, лідери обговорювали російську агресію проти України, а також політику безпеки Швеції та Фінляндії. Андерссон також подякувала США за "підтримку нашої безпеки та відповідного вибору політики безпеки". 

За даними Білого дому, розмова тривала близько 40 хвилин.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Теми: ФінляндіяШвеціяБайденНАТО
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