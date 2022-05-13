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Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 20:34

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудили вопросы безопасности и шаги относительно членства в НАТО.

Об этом президент Финляндии сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы разделили глубокую обеспокоенность из-за войны России против Украины. Я изложил следующие шаги Финляндии к членству в НАТО. Финляндия глубоко ценит всю необходимую поддержку со стороны США", - написал Ниинистё.

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Шведский премьер-министр также написала в Twitter о звонке, отметив, что лидеры обсуждали российскую агрессию против Украины, а также политику безопасности Швеции и Финляндии. Андерссон также поблагодарила США за "поддержку нашей безопасности и соответствующего выбора политики безопасности".

По данным Белого дома, разговор длился около 40 минут.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Темы: ФинляндияШвецияБайденНАТО
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