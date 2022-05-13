Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудили вопросы безопасности и шаги относительно членства в НАТО.
Об этом президент Финляндии сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".
"Мы разделили глубокую обеспокоенность из-за войны России против Украины. Я изложил следующие шаги Финляндии к членству в НАТО. Финляндия глубоко ценит всю необходимую поддержку со стороны США", - написал Ниинистё.
Шведский премьер-министр также написала в Twitter о звонке, отметив, что лидеры обсуждали российскую агрессию против Украины, а также политику безопасности Швеции и Финляндии. Андерссон также поблагодарила США за "поддержку нашей безопасности и соответствующего выбора политики безопасности".
По данным Белого дома, разговор длился около 40 минут.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.
Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.