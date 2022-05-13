Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 20:34

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудили вопросы безопасности и шаги относительно членства в НАТО.

Об этом президент Финляндии сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы разделили глубокую обеспокоенность из-за войны России против Украины. Я изложил следующие шаги Финляндии к членству в НАТО. Финляндия глубоко ценит всю необходимую поддержку со стороны США", - написал Ниинистё.

Шведский премьер-министр также написала в Twitter о звонке, отметив, что лидеры обсуждали российскую агрессию против Украины, а также политику безопасности Швеции и Финляндии. Андерссон также поблагодарила США за "поддержку нашей безопасности и соответствующего выбора политики безопасности".

По данным Белого дома, разговор длился около 40 минут.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

ВИДЕО ДНЯ

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Темы: ФинляндияШвецияБайденНАТО
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника

Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Еще шесть населенных пунктов освободили украинские бойцы - Зеленский

"Мы не собираемся быть мучениками": боец из "Азовстали" обратился к украинцам

Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает" – Гайдай

Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов

Все новости...
Финляндия
В Швеции и Финляндии отреагировали на заявления Эрдогана против их членства в НАТО
Путин обсудил с Совбезом угрозу России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Последние новости
07:39
видеоНад Белгородской областью снова слышали "хлопки"
07:34
Зеленский выступит на Давосском форуме
07:15
Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам
06:30
Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника
06:00
Украина отстояла Харьков, россияне решили полностью оставить позиции — американские аналитики
05:40
Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон
05:00
Полтавщина: Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ
04:15
В "Азове" рассказали о потерях оккупантов в Мариуполе — минус 6 тысяч россиян
03:29
ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению
02:40
США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации
Все новости...