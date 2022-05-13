Невизнана Південна Осетія хоче провести "референдум" про "входження" до РФ 17 липня

Так званий "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов хоче 17 липня провести референдум про входження до складу Російської Федерації.

Джерело: "указ" Бібілова та його повідомлення в Telegram

Деталі: Анатолій Бібілов, якого незабаром змінить Алан Гаглоєв, заявив, що "керуючись історичним прагненням народу Республіки Південна Осетія до возз'єднання з Росією і відповідно до пункту 16 статті 50 Конституції РПО", 13 травня підписав указ про призначення референдуму.

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"Призначити референдум Республіки Південна Осетія з питання: "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?". Дату проведення референдуму призначити на 17 липня 2022 року", – йдеться у документі.

"Інавгурація" Алана Гаглоєва, який переміг на травневих "виборах", пройде після 21 травня. Раніше він заявляв, що "як тільки настане час, Південна Осетія буде готова провести референдум щодо входження до Російської Федерації".

Бібілов також написав у Telegram, що ЦВК "одностайно підтримала ініціативу про входження Південної Осетії до складу Росії".

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"Документи передано до суду. Ми чекаємо на рішення суду і вже зовсім скоро збудеться наша велика мрія!", – заявив він.

За словами ватажка окупованого грузинського регіону, "Росія та Південна Осетія пов'язані спільною історією", у них "довірчі стосунки двох братів, де старший брат завжди зрозуміє та підтримає, словом і ділом, а молодший – шануватиме і допомагатиме старшому, при цьому повністю усвідомлюючи самодостатність і рівність прав кожного".

"Настав час об'єднатися раз і назавжди. Стати сильнішим у цьому тепер уже офіційному союзі", – заявив Бібілов у Telegram.

Нагадаємо: 30 березня, після визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" і повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Анатолій Бібілов заявив, що готуються "юридичні кроки" щодо входження окупованої території Грузії до РФ.

У Конституції Грузії Південна Осетія зветься "колишньою Південно-Осетинською автономною областю", в низці інших документів – Цхінвальським регіоном.

"Незалежність" Південної Осетії, крім Росії, визнали Сирія, Венесуела, Науру та Нікарагуа.