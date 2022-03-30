Ватажок окупованої Південної Осетії каже, що готується входження в склад РФ

Так званий "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що готуються "юридичні кроки" щодо входження окупованої території Грузії як частини території РФ.

Джерело: Meduza з посиланням на заяву Бібілова для членів російської правлячої партії "Єдіная Россія"

Пряма мова Бібілова: "Я вважаю, що об’єднання з Росією – наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися.

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Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. Республіка Південна Осетія буде в складі своєї історичної батьківщини – Росії".

Довідково: Окупована російськими військами Південна Осетія є територією Грузії. У 2008 році після російсько-грузинської війни контингент російських окупаційних військ залишився на території республіки, а невизнаний уряд оголосив про незалежність від Грузії.

Організація Об’єднаних Націй не визнало незалежність Південної Грузії. Самопроголошений уряд вважають легітимним лише 5 країн-членів ООН – Росія, Сирія, Венесуела, Нікарагуа та Науру. Конфлікт лишався "замороженим" з 2008 року в ситуації, коли грузинська влада не здійснює спроби силового розв’язання суперечки, а російська влада не здійснює спроби юридичної легітимізації окупації та анексії цієї території.

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