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Непризнанная Южная Осетия хочет провести "референдум" о "вхождении" в РФ 17 июля

Елена РощинаПятница, 13 мая 2022, 21:10

Так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов хочет 17 июля провести "референдум" о вхождении в состав Российской Федерации.

Источник: "указ" Бибилова и его сообщение в Telegram

Детали: Анатолий Бибилов, которого скоро сменит Алан Гаглоев, заявил, что, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО", 13 мая подписал указ о назначении референдума.

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"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – говорится в документе. 

"Инаугурация" Алана Гаглоева, победившего на майских "выборах", пройдет после 21 мая. Ранее он заявлял, что "как только наступит время, Южная Осетия будет готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию".

Бибилов также написал в Telegram, что ЦИК "единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России". 

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"Документы переданы в суд. Мы ждём решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта!", – заявил он. 

По словам главаря оккупированного грузинского региона, "Россия и Южная Осетия связаны общей историей", у них "доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит, словом и делом, а младший – будет чтить и помогать старшему, при этом, полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого".

"Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе", – заявил Бибилов в Telegram.

Напомним: 30 марта, после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и полномасштабного вторжения РФ в Украину, Анатолий Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии в РФ.

В Конституции Грузии Южная Осетия именуется как "бывшая Юго-Осетинская автономная область", в ряде других документов – как Цхинвальский регион. 

"Независимость" Южной Осетии, кроме России, признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа.

Темы: Южная ОсетияРосcияоккупацияГрузия
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