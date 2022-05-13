Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Непризнанная Южная Осетия хочет провести "референдум" о "вхождении" в РФ 17 июля

Елена РощинаПятница, 13 мая 2022, 21:10

Так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов хочет 17 июля провести "референдум" о вхождении в состав Российской Федерации.

Источник: "указ" Бибилова и его сообщение в Telegram

Детали: Анатолий Бибилов, которого скоро сменит Алан Гаглоев, заявил, что, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО", 13 мая подписал указ о назначении референдума.

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – говорится в документе. 

"Инаугурация" Алана Гаглоева, победившего на майских "выборах", пройдет после 21 мая. Ранее он заявлял, что "как только наступит время, Южная Осетия будет готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию".

Бибилов также написал в Telegram, что ЦИК "единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России". 

"Документы переданы в суд. Мы ждём решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта!", – заявил он. 

ВИДЕО ДНЯ

По словам главаря оккупированного грузинского региона, "Россия и Южная Осетия связаны общей историей", у них "доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит, словом и делом, а младший – будет чтить и помогать старшему, при этом, полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого".

"Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе", – заявил Бибилов в Telegram.

Напомним: 30 марта, после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и полномасштабного вторжения РФ в Украину, Анатолий Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии в РФ.

В Конституции Грузии Южная Осетия именуется как "бывшая Юго-Осетинская автономная область", в ряде других документов – как Цхинвальский регион. 

"Независимость" Южной Осетии, кроме России, признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа.

Темы: Южная ОсетияРосcияоккупацияГрузия
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника

Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Еще шесть населенных пунктов освободили украинские бойцы - Зеленский

"Мы не собираемся быть мучениками": боец из "Азовстали" обратился к украинцам

Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает" – Гайдай

Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов

Все новости...
Южная Осетия
Нет никакой "зрады", но главный бой еще впереди
В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ
"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне
Последние новости
07:39
видеоНад Белгородской областью снова слышали "хлопки"
07:34
Зеленский выступит на Давосском форуме
07:15
Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам
06:30
Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника
06:00
Украина отстояла Харьков, россияне решили полностью оставить позиции — американские аналитики
05:40
Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон
05:00
Полтавщина: Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ
04:15
В "Азове" рассказали о потерях оккупантов в Мариуполе — минус 6 тысяч россиян
03:29
ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению
02:40
США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации
Все новости...