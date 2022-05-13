Захисники 9 разів зривали переправу окупантів через Сіверський Донець

Десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади 9 разів зривали спроби російських окупантів переправитись через річку Сіверський Донець – захисники нищили понтони і ворожу техніку.

Джерело: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ у Facebook

Дослівно 80-та ДШБ: "Під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку, що на східному напрямку, артилерія 80 окремої десантно-штурмової бригади в черговий раз нанесла потужні удари по ворогу, в результаті яких були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи".

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Фото 80 ДШБ

Деталі: Артилеристи-десантники знищили щонайменше 73 одиниці техніки. Зокрема, танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та іншу спецтехніку.

фото 80 дшб

Повідомляється, що попри серйозні втрати, ворог таки зумів прорватись та переправити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів. Але в хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Запеклі важкі бої тривали близько 2 діб.

фото 80 дшб

В результаті боїв що ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських загарбників.

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