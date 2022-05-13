Защитники 9 раз срывали переправу оккупантов через Северский Донец

Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады 9 раз срывали попытки российских оккупантов переправиться через реку Северский Донец – защитники уничтожали понтоны и вражескую технику.

Источник: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook

Дословно 80-я ДШБ: "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия 80 отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано 9 попыток переправы".

фото 80 дшб

Детали: Артиллеристы-десантники уничтожили не менее 73 единиц техники. В частности, танки Т-72, ​​БМП, БМД, бронетранспортеры, грузовые автомобили и другую спецтехнику.

фото 80 дшб

Сообщается, что, несмотря на серьезные потери, враг сумел прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунктов. Но в ход вступили штурмовые подразделения 80-той бригады. Ожесточенные тяжелые бои длились около 2 суток.

фото 80 дшб

В результате боев ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков.

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