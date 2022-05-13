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Защитники 9 раз срывали переправу оккупантов через Северский Донец

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 21:17
Фото 80 ДШБ

Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады 9 раз срывали попытки российских оккупантов переправиться через реку Северский Донец – защитники уничтожали понтоны и вражескую технику.

Источник: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook

Дословно 80-я ДШБ: "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия 80 отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано 9 попыток переправы". 

 
фото 80 дшб

Детали: Артиллеристы-десантники уничтожили не менее 73 единиц техники. В частности, танки Т-72, ​​БМП, БМД, бронетранспортеры, грузовые автомобили и другую спецтехнику.

 
фото 80 дшб 

Сообщается, что, несмотря на серьезные потери, враг сумел прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунктов. Но в ход вступили штурмовые подразделения 80-той бригады. Ожесточенные тяжелые бои длились около 2 суток. 

 
фото 80 дшб 

В результате боев ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 мая сообщалось, что украинские военные уничтожили понтонные переправы российских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.

Темы: УкраинавойнаВооруженные силы
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