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Усі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 13 травня 2022, 21:39
Південна бухта Севастополя, фото "Радіо Свобода"

У море вийшли всі дієздатні підводні човни Чорноморського флоту Росії, з яких РФ може запускати ракети по Україні.

Джерело: "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") з посиланням на свого кореспондента

Деталі: Вдень 13 травня у Південній бухті Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, були порожні.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 " Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно".

Підводні човни проєкту 636 "Варшав'янка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу – до 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються в різних модифікаціях по морських та наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Росія завдає ракетних ударів по Україні зі своїх підводних човнів, розповідав раніше експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

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Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проекту 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", але він із травня 2019 року перебуває в ремонті на 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті. "Алроса" нібито готується до виходу на ходові випробування після ремонту.

Тим часом, пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ став на ремонт у Севастополі. За даними "Крим Реалії", лівий борт корабля пошкоджено, видно великі вм'ятини, сіра фарба місцями відсутня, на її місці великі червоні плями – такий колір має грунтовка, яку наносять перед фарбуванням.

Теми: РосіявійнаЧФ РосіїКрим
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