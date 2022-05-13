Усі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море – ЗМІ

У море вийшли всі дієздатні підводні човни Чорноморського флоту Росії, з яких РФ може запускати ракети по Україні.

Джерело: "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") з посиланням на свого кореспондента

Деталі: Вдень 13 травня у Південній бухті Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, були порожні.

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Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 " Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно".

Підводні човни проєкту 636 "Варшав'янка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу – до 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються в різних модифікаціях по морських та наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

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Росія завдає ракетних ударів по Україні зі своїх підводних човнів, розповідав раніше експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проекту 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", але він із травня 2019 року перебуває в ремонті на 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті. "Алроса" нібито готується до виходу на ходові випробування після ремонту.

Тим часом, пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ став на ремонт у Севастополі. За даними "Крим Реалії", лівий борт корабля пошкоджено, видно великі вм'ятини, сіра фарба місцями відсутня, на її місці великі червоні плями – такий колір має грунтовка, яку наносять перед фарбуванням.