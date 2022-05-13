Все подводные лодки Черноморского флота России вышли в море – СМИ

В море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота России, с которых РФ может запускать ракеты по Украине.

Источник: "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") со ссылкой на своего корреспондента

Детали: Днем 13 мая в Южной бухте Севастополя причалы, у которых обычно стоят подводные лодки, были пусты.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода – до 7500 миль. Автономность составляет 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в разных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Россия наносит ракетные удары по Украине со своих подводных лодок, рассказывал ранее эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

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Также в состав Черноморского флота входит подводная лодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", но она с мая 2019 года находится в ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте. "Алроса" якобы готовится к выходу на ходовые испытания после ремонта.

Тем временем поврежденный в Бердянске большой десантный корабль Черноморского флота РФ встал на ремонт в Севастополе. По данным "Крым Реалии", левый борт корабля поврежден, видны большие вмятины, серая краска местами отсутствует, на ее месте большие красные пятна – такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской.