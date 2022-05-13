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Росіяни обстрілювали Донеччину: 1 людина загинула, 12 поранені

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 21:55
Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше одна людина загинула і 12 отримали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 13 травня.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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