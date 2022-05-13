Росіяни обстрілювали Донеччину: 1 людина загинула, 12 поранені

Щонайменше одна людина загинула і 12 отримали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 13 травня.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.

Передісторія:

Вранці 13 травня Кириленко повідомив, що російські війська обстрілюють усі без винятку громади Донецької області, але найгарячіше – в напрямку Авдіївки.