Росіяни обстрілювали Донеччину: 1 людина загинула, 12 поранені
П'ятниця, 13 травня 2022, 21:55
Щонайменше одна людина загинула і 12 отримали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 13 травня.
Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів".
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Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
- Вранці 13 травня Кириленко повідомив, що російські війська обстрілюють усі без винятку громади Донецької області, але найгарячіше – в напрямку Авдіївки.
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