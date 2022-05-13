Россияне обстреливали Донецкую область: 1 человек погиб, 12 ранены

По меньшей мере, один человек погиб и 12 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 13 мая.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 13 мая россияне убили еще 1 мирного жителя Донбасса – в Авдеевке. Еще 12 человек сегодня получили ранения в результате российских обстрелов".

Детали: Глава ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе.

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