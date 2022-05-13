Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреливали Донецкую область: 1 человек погиб, 12 ранены

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 21:55
Фото из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере, один человек погиб и 12 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 13 мая.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 13 мая россияне убили еще 1 мирного жителя Донбасса – в Авдеевке. Еще 12 человек сегодня получили ранения в результате российских обстрелов".

Детали: Глава ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе.

Предыстория: 

Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника

Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Еще шесть населенных пунктов освободили украинские бойцы - Зеленский

"Мы не собираемся быть мучениками": боец из "Азовстали" обратился к украинцам

Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает" – Гайдай

Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов

Все новости...
Донецкая область
Российские войска пытаются прорваться к Славянску и Краматорску - британская разведка
Враг наступает на Лиманском направлении и терпит большие потери – глава Донецкой ОВА
Россияне убили еще 4 украинцев в Донецкой области
Последние новости
07:39
видеоНад Белгородской областью снова слышали "хлопки"
07:34
Зеленский выступит на Давосском форуме
07:15
Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам
06:30
Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника
06:00
Украина отстояла Харьков, россияне решили полностью оставить позиции — американские аналитики
05:40
Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон
05:00
Полтавщина: Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ
04:15
В "Азове" рассказали о потерях оккупантов в Мариуполе — минус 6 тысяч россиян
03:29
ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению
02:40
США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации
Все новости...