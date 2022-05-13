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Росія втратила в війні 200-й літак і всі свої перспективи – Зеленський

Олена РощінаП'ятниця, 13 травня 2022, 23:18
Росія втратила в війні 200-й літак і всі свої перспективи – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Втрати Росїї у війні проти України зростають, а перспективи маліють, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до народу 

Пряма мова: "Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. 

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А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів. Багато з них – молоді строковики. 

Росія втратила більше 3 тисяч танків, броньованих машин, велику кількість звичайних військових машин, гвинтокрили, безпілотники та усі свої перспективи як держава.

Заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв пам’ятник Леніну? Жодного іншого результату у Росії немає і не буде".

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Деталі: Президент України додав, що на сьогодні ніхто не може передбачити, як довго буде ця війна.

"Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет", – додав Зеленський. 

Він зазначив, що це залежить не лише від українських бійців, але й від партнерів, від усіх "країн вільного світу".

На думку українського лідера, "тиску на Росію потрібно значно більше".

Теми: війнаЗеленський
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