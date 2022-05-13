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Россия лишилась в войне 200-го самолета и всех своих перспектив – Зеленский

Елена РощинаПятница, 13 мая 2022, 23:18
Россия лишилась в войне 200-го самолета и всех своих перспектив – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Потери России в войне против Украины растут, а перспективы мельчают, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к народу

Прямая речь: "Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет.

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А еще Россия потеряла около 27 тысяч солдат. Многие из них – молодые срочники.

Россия потеряла более 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных военных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государство.

Ради чего все это? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата у России нет и не будет".

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Детали: Президент Украины добавил, что на сегодняшний день никто не может предвидеть, как долго будет эта война.

"Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет", – добавил Зеленский.

Он отметил, что это зависит не только от украинских бойцов, но и от партнеров, от всех стран свободного мира.

По мнению украинского лидера, "давление на Россию нужно гораздо больше".

Темы: войнаЗеленский
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