Россия лишилась в войне 200-го самолета и всех своих перспектив – Зеленский

Потери России в войне против Украины растут, а перспективы мельчают, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к народу

Прямая речь: "Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет.

А еще Россия потеряла около 27 тысяч солдат. Многие из них – молодые срочники.

Россия потеряла более 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных военных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государство.

Ради чего все это? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата у России нет и не будет".

Детали: Президент Украины добавил, что на сегодняшний день никто не может предвидеть, как долго будет эта война.

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"Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет", – добавил Зеленский.

Он отметил, что это зависит не только от украинских бойцов, но и от партнеров, от всех стран свободного мира.

По мнению украинского лидера, "давление на Россию нужно гораздо больше".