Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия лишилась в войне 200-го самолета и всех своих перспектив – Зеленский

Елена РощинаПятница, 13 мая 2022, 23:18
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Потери России в войне против Украины растут, а перспективы мельчают, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к народу

Прямая речь: "Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет.

А еще Россия потеряла около 27 тысяч солдат. Многие из них – молодые срочники.

Россия потеряла более 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных военных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государство.

Ради чего все это? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата у России нет и не будет".

Детали: Президент Украины добавил, что на сегодняшний день никто не может предвидеть, как долго будет эта война.

ВИДЕО ДНЯ

"Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет", – добавил Зеленский.

Он отметил, что это зависит не только от украинских бойцов, но и от партнеров, от всех стран свободного мира.

По мнению украинского лидера, "давление на Россию нужно гораздо больше".

Темы: войнаЗеленский
Главное сегодня

В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом

Украина договаривается об эвакуации 60 человек из "Азовстали"

видеоПограничники показали улыбки несокрушимых защитников Мариуполя

Ночь в областях: оккупанты накрыли Николаев и Днепропетровщину из РСЗО

фотоЛуганская область: россияне уничтожают по 50 домов каждый день – Гайдай

видеоНад Белгородской областью снова слышали "хлопки" - СМИ

Все новости...
война
Луганская область: россияне уничтожают по 50 домов каждый день – Гайдай
Остров Россия
Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах
Последние новости
12:06
Запрет партии должен приводить к лишению мандата – Корниенко
11:50
Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев войны
11:40
Ким – херсонцам: Потерпите, скоро ленд-лиз дойдет 
11:35
В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом
11:31
В Бородянке скоро откроют модульный городок для пострадавших от войны
11:18
США хотят объяснений от Турции по членству в НАТО Швеции и Финляндии
11:03
Укрпочта начала голосование за тему новой марки
10:55
аудио"Реально сплошная ж*па, надо тикать": гауляйтеры Херсонщины признают свой провал - СБУ
10:52
видео Мариупольцы имеют проблемы с водой, едой и деньгами – советник мэра
10:48
Украина предлагает G7 создать организацию стран-экспортеров зерна
Все новости...