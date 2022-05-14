США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації

США проведуть ротацію своїх військ у Європі у найближчі тижні та місяці.

Джерело: NYT та The Guardian з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі

Деталі: Як пише NYT, це сигналізує про те, що тимчасове перебування військ, ймовірно, стане постійним.

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До Європи відправляться 10,5 тисяч військовослужбовців США.

Як наголосив Кірбі, ці сили не збираються воювати в Україні, а збираються підтримувати надійну оборону союзників по НАТО.

Загальна чисельність американських військ у Європі залишиться на рівні близько 100 тисяч осіб.

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Що передувало: На початку березня міністр оборони США Ллойд Остін наказав розгорнути додаткові війська в різних частинах Європи на тлі вторгнення Росії в Україну для подальшої підтримки союзників по НАТО.