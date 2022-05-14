Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 02:40
США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації
ФОТО: GETTY

США проведуть ротацію своїх військ у Європі у найближчі тижні та місяці.

Джерело: NYT та The Guardian з посиланням на речника Пентагону Джона  Кірбі

Деталі: Як пише NYT, це сигналізує про те, що тимчасове перебування військ, ймовірно, стане постійним. 

Реклама:

До Європи відправляться 10,5 тисяч військовослужбовців США.

Як наголосив Кірбі, ці сили не збираються воювати в Україні, а збираються підтримувати надійну оборону союзників по НАТО.

Загальна чисельність американських військ у Європі залишиться на рівні близько 100 тисяч осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:  На початку березня міністр оборони США Ллойд Остін наказав розгорнути додаткові війська в різних частинах Європи на тлі вторгнення Росії в Україну для подальшої підтримки союзників по НАТО.

Теми: СШАЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
Усі новини...
Реклама: