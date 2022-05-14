США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации

США проведут ротацию своих войск в Европе в ближайшие недели и месяцы.

Источник: NYT и The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби

Детали: Как пишет NYT, это сигнализирует о том, что временное пребывание войск, вероятно, станет постоянным.

В Европу отправятся 10,5 тысячи военнослужащих США.

Как подчеркнул Кирби, эти силы не собираются воевать в Украине, а намерены поддерживать надежную оборону союзников по НАТО.

Общая численность американских войск в Европе останется на уровне около 100 тысяч человек.

Что предшествовало: В начале марта министр обороны США Ллойд Остин приказал развернуть дополнительные войска в разных частях Европы на фоне вторжения России в Украину для дальнейшей поддержки союзников по НАТО.