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США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 02:40
США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации
ФОТО: GETTY

США проведут ротацию своих войск в Европе в ближайшие недели и месяцы.

Источник: NYT и The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби

Детали: Как пишет NYT, это сигнализирует о том, что временное пребывание войск, вероятно, станет постоянным.

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В Европу отправятся 10,5 тысячи военнослужащих США.

Как подчеркнул Кирби, эти силы не собираются воевать в Украине, а намерены поддерживать надежную оборону союзников по НАТО.

Общая численность американских войск в Европе останется на уровне около 100 тысяч человек.

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Что предшествовало: В начале марта министр обороны США Ллойд Остин приказал развернуть дополнительные войска в разных частях Европы на фоне вторжения России в Украину для дальнейшей поддержки союзников по НАТО.

Темы: СШАЕвропа
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