ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди

Євросоюз поновлює перемовини з Іраном щодо ядерної угоди 2015 року.

Джерело: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, джерела Reuters

Деталі: Боррель сказав, що під час консультацій між посланцем ЄС та іранськими офіційними особами в Тегерані цього тижня було досягнуто достатнього прогресу, щоб відновити ядерні переговори після двомісячного глухого кута. За словами Борреля, "все пройшло краще, ніж очікувалося - переговори зайшли в глухий кут, а тепер вони відновилися".

Реклама:

Зазначається, що дати нових перемовин немає.

Представник США на умовах анонімності сказав Reuters, що "тепер справа за Іраном".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року призупинено з березня - головним чином через те, що Тегеран наполягає на тому, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових ісламської революції з американського списку терористичних організацій.

Загальний план домовленості, спрямованої на відродження "ядерної угоди" був по суті узгоджений у березні.

Ядерна угода з Іраном має зняти побоювання США та ЄС щодо створення Тегераном ядерної зброї. Одночасно угода зниме з Ірану обмеження на продажу нафти та газу, що дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

Передісторія: