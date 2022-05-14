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ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 03:29
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
ФОТО: GETTY

Євросоюз поновлює перемовини з Іраном щодо ядерної угоди 2015 року.

Джерело: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, джерела Reuters

Деталі: Боррель сказав, що під час консультацій між посланцем ЄС та іранськими офіційними особами в Тегерані цього тижня було досягнуто достатнього прогресу, щоб відновити ядерні переговори після двомісячного глухого кута. За словами Борреля, "все пройшло краще, ніж очікувалося - переговори зайшли в глухий кут, а тепер вони відновилися".

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Зазначається, що дати нових перемовин немає.

Представник США на умовах анонімності сказав Reuters, що "тепер справа за Іраном".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року призупинено з березня  -  головним чином через те, що Тегеран наполягає на тому, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових ісламської революції з американського списку терористичних організацій.
  • Загальний план домовленості, спрямованої на відродження "ядерної угоди" був по суті узгоджений у березні.
  • Ядерна угода з Іраном має зняти побоювання США та ЄС  щодо створення Тегераном ядерної зброї. Одночасно угода зниме з Ірану обмеження на продажу нафти та газу, що дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

Передісторія:

  • Іранська ядерна угода була підписанау 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Теми: ЄСІран
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