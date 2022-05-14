ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению
Суббота, 14 мая 2022, 03:29
Евросоюз возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению 2015 года.
Источник: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, источник Reuters
Детали: Боррель сказал, что во время консультаций между посланником ЕС и иранскими официальными лицами в Тегеране на этой неделе был достигнут достаточный прогресс, чтобы возобновить ядерные переговоры после двухмесячного тупика. По словам Борреля, "все прошло лучше, чем ожидалось – переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились".
Указывается, что даты новых переговоров нет.
Представитель США на условиях анонимности сказал Reuters, что "теперь дело за Ираном".
Напомним:
- Переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года приостановлены с марта - главным образом из-за того, что Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.
- Общий план договоренности, направленной на возрождение "ядерного соглашения", был по сути согласован в марте.
- Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно с тем соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
- Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
- Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
- При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.