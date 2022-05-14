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ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 03:29
ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению
ФОТО: GETTY

Евросоюз возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению 2015 года.

Источник: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, источник Reuters

Детали: Боррель сказал, что во время консультаций между посланником ЕС и иранскими официальными лицами в Тегеране на этой неделе был достигнут достаточный прогресс, чтобы возобновить ядерные переговоры после двухмесячного тупика. По словам Борреля, "все прошло лучше, чем ожидалось – переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились".

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Указывается, что даты новых переговоров нет.

Представитель США на условиях анонимности сказал Reuters, что "теперь дело за Ираном".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года приостановлены с марта - главным образом из-за того, что Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.
  • Общий план договоренности, направленной на возрождение "ядерного соглашения", был по сути согласован в марте.
  • Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно с тем соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.

Предыстория:

  • Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
  • Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Темы: ЕСИран
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