ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению

Евросоюз возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению 2015 года.

Источник: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, источник Reuters

Детали: Боррель сказал, что во время консультаций между посланником ЕС и иранскими официальными лицами в Тегеране на этой неделе был достигнут достаточный прогресс, чтобы возобновить ядерные переговоры после двухмесячного тупика. По словам Борреля, "все прошло лучше, чем ожидалось – переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились".

Реклама:

Указывается, что даты новых переговоров нет.

Представитель США на условиях анонимности сказал Reuters, что "теперь дело за Ираном".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года приостановлены с марта - главным образом из-за того, что Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.

Общий план договоренности, направленной на возрождение "ядерного соглашения", был по сути согласован в марте.

Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно с тем соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.

Предыстория: