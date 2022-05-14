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Віце-спікерка Держдуми приїхала в Херсон допомагати колаборантам

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 07:15
Віце-спікерка Держдуми приїхала в Херсон допомагати колаборантам
ФОТО: риа новости

Віце-спікер російської Держдуми Анна Кузнєцова приїхала в окупований росіянами  Херсон.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі:  Кузнєцова обговорила "екстрені гуманітарні питання" - соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту - з так званим "головою"  військово-цивільної адміністрації Херсонщини, колаборантом Володимиром Сальдо, прийшла   до обласної дитячої лікарні та обласного будинку малюка.

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Що передувало: Два тижні тому в захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

  

Теми: ХерсонРосія
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