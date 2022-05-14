Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам

Вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова приехала в оккупированный россиянами Херсон.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Кузнецова обсудила "экстренные гуманитарные вопросы" - соцзащиту, бесперебойную поставку продуктов, детскую медицину и образование - с так называемым "главой" военно-гражданской администрации Херсонщины, коллаборантом Владимиром Сальдо, пришла в областной детскую больницу и областной дом малыша.

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Что предшествовало: Две недели назад в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.