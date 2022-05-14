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Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 07:15
Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам
ФОТО: риа новости

Вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова приехала в оккупированный россиянами Херсон.

Источник: "РИА Новости"

Детали:  Кузнецова обсудила "экстренные гуманитарные вопросы" - соцзащиту, бесперебойную поставку продуктов, детскую медицину и образование - с так называемым "главой" военно-гражданской администрации Херсонщины, коллаборантом Владимиром Сальдо,  пришла в областной детскую больницу и областной дом малыша.

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Что предшествовало: Две недели назад в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

Темы: ХерсонРосcия
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