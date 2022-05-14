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Луганщина: росіяни знищують по 50 будинків щодня – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 09:05
Тут і далі фото знищених росіянами будинків у Луганській області. Фото з Telegram Сергія Гайдая

Російські загарбники знищують щоденно близько 50 будинків у Луганській області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Більше 50 будинків зруйнували росіяни у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу. Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня". 

 

Деталі: За словами голови ОВА, слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти, адже їм потрібна виключно територія, а не люди і їхні домівки. 

 

Гайдай додав, що половина із 30 обстрілів 13 травня були зафіксовані саме в цьому районі.

Зокрема, зранку 13 травня були щонайменше 5 зруйнованих будинків у Троїцькому, 5 – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень 5 – у Новозванівці, 5 – у Врубівці, 10 – у Золотому. А ближче до вечора – по 5 у Тошківці та Катеринівці. 

 

Впродовж дня пошкоджень зазнали 7 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та 1 в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. 

ВІДЕО ДНЯ
 

У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян постраждала адмінбудівля заводу гумових технічних виробів.

Теми: Луганська областьвійна
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