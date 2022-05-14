Луганская область: россияне уничтожают по 50 домов каждый день – Гайдай

Российские захватчики ежедневно уничтожают около 50 домов в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Более 50 домов разрушили россияне в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, в Лисичанске попали в здание завода. Приблизительно такое количество жилья в этих общинах мы теряем ежедневно".

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Детали: По словам главы ОВА, вслед за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты, ведь им нужна исключительно территория, а не люди и их дома.

Гайдай добавил, что половина из 30 обстрелов 13 мая были зафиксированы именно в этом районе.

В частности, утром 13 мая было по меньшей мере 5 разрушенных домов в Троицком, 5 – в Викторовке, 11 – в Камышевасе. Днем 5 – в Новозвановке, 5 – во Врубовке, 10 – в Золотом. А ближе к вечеру – по 5 в Тошковце и Катериновке.

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В течение дня получили повреждения 7 многоэтажек в Северодонецке и 1 в Рубежном, где также разрушены два частных дома.

В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян пострадало админздание завода резиновых технических изделий.