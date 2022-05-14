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Україна зможе уникнути затягування війни – генерал армії США

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 10:21
веслі кларк, фото getty images

Колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк впевнений, що Україна зможе уникнути сценарію тривалої війни, якщо матиме достатньо зброї.

Джерело: чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кларка: "Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська.

Крім того, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності та відповідні дані розвідки.

Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни".

Деталі: На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти. 

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков 13 травня пояснив, що наразі війна переходить у затяжну фазу, поки українські захисники на фронті не отримають критичну кількість важкого озброєння від західних партнерів.

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Теми: війнаРосія
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