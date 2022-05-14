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Украина сможет избежать затягивания войны – генерал армии США

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 10:21
Украина сможет избежать затягивания войны – генерал армии США
уэсли кларк, фото getty images

Бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк уверен, что Украина сможет избежать сценария длительной войны, если у него будет достаточно оружия.

Источник: четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Весли Кларк во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кларка: "Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска.

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Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и т.д. И для этого нужны надлежащие логистические возможности и соответствующие данные разведки.

Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит надлежащее оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны".

Детали: По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

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Напомним: Министр обороны Алексей Резников 13 мая пояснил, что война переходит в затяжную фазу, пока украинские защитники на фронте не получат критическое количество тяжелого вооружения от западных партнеров.

Темы: войнаРосcия
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