Україна переходить у фазу затяжної війни, західна зброя ще не вся на фронті – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що наразі війна переходить у затяжну фазу, поки українські захисники на фронті не отримають критичну кількість важкого озброєння від західних партнерів.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Шановні українці!

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Багато наших співгромадян свідомо чи підсвідомо сприймали 9 травня як певний рубікон. Адже Кремль неодноразово демонстрував жагу до схибленого символізму.

Інформаційний простір був насичений очікуваннями, що до цього дня чи безпосередньо в цей день станеться щось "особливе". Таке, що визначить хід війни чи дасть підказку щодо часу її завершення.

Цей день минув. Багато людей зараз дещо розгублені і запитують – а що далі? Чого чекати? Як планувати своє життя?

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На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав.

На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.

У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час".

Деталі: Наразі близько півтори тисячі українських військовослужбовців пройшли та проходять навчання щодо управління західним озброєнням, яке постачають до України. Згодом вони повернуться як інструктори, щоби навчати ширшу кількість захисників.

Військово-політичне керівництво України встановило собі стандарт забезпечувати близько 1 мільйона військовослужбовців для захисту держави, поки триває повномасштабна війна.

Міністр подякував волонтерам, простим громадянам і закордонним партнерам у допомозі щодо розгортання і забезпечення військових сил України. Він сказав, що станом на кінець квітня кожен другий бронежилет для українських захисників надавали волонтери. Наразі співвідношення приблизно 57% забезпечення від державних закупівель проти 43% допомоги від волонтерів.

Резніков у деталях розповів, що з 24 лютого Україна подолала чимало перепон для того, щоб переконати західних партнерів надати важке озброєння. Тепер більшість партнерів упевнені в здатності українських сил перемогти російських окупантів та завдати йому непоправної шкоди.

Українська дипломатія на чолі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою докладають значних зусиль, аби пришвидшити постачання західної зброї.

Резніков запевнив, що військово-політичне керівництво гостро відчуває, що поки минає час, захисники на передовій важать своїм життям і здоров’ям, а під окупацією тисячі невинних українців катують та вбивають російські загарбники. Але міністр вірить, що від тиску іноземних санкцій і нарощення вогневої потуги українськими захисниками перехилять чашу терезів на користь України.

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