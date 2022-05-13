Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна переходить у фазу затяжної війни, західна зброя ще не вся на фронті – Резніков

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 15:14
українські військові застосовують американські гаубиці м777 на полі бою. фото: головнокомандувач зсу валерій залужний

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що наразі війна переходить у затяжну фазу, поки українські захисники на фронті не отримають критичну кількість важкого озброєння від західних партнерів.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Шановні українці!

Багато наших співгромадян свідомо чи підсвідомо сприймали 9 травня як певний рубікон. Адже Кремль неодноразово демонстрував жагу до схибленого символізму.

Інформаційний простір був насичений очікуваннями, що до цього дня чи безпосередньо в цей день станеться щось "особливе". Таке, що визначить хід війни чи дасть підказку щодо часу її завершення.

Цей день минув. Багато людей зараз дещо розгублені і запитують – а що далі? Чого чекати? Як планувати своє життя?

На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав.

ВІДЕО ДНЯ

На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.

У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час".

Деталі: Наразі близько півтори тисячі українських військовослужбовців пройшли та проходять навчання щодо управління західним озброєнням, яке постачають до України. Згодом вони повернуться як інструктори, щоби навчати ширшу кількість захисників.

Військово-політичне керівництво України встановило собі стандарт забезпечувати близько 1 мільйона військовослужбовців для захисту держави, поки триває повномасштабна війна.  

Міністр подякував волонтерам, простим громадянам і закордонним партнерам у допомозі щодо розгортання і забезпечення військових сил України. Він сказав, що станом на кінець квітня кожен другий бронежилет для українських захисників надавали волонтери. Наразі співвідношення приблизно 57% забезпечення від державних закупівель проти 43% допомоги від волонтерів.

Резніков у деталях розповів, що з 24 лютого Україна подолала чимало перепон для того, щоб переконати західних партнерів надати важке озброєння. Тепер більшість партнерів упевнені в здатності українських сил перемогти російських окупантів та завдати йому непоправної шкоди. 

Українська дипломатія на чолі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою докладають значних зусиль, аби пришвидшити постачання західної зброї.

Резніков запевнив, що військово-політичне керівництво гостро відчуває, що поки минає час, захисники на передовій важать своїм життям і здоров’ям, а під окупацією тисячі невинних українців катують та вбивають російські загарбники. Але міністр вірить, що від тиску іноземних санкцій і нарощення вогневої потуги українськими захисниками перехилять чашу терезів на користь України.

Передісторія:

  • Наприкінці квітня після зустрічі міністрів оборони партнерів України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, Резніков уже просив українців готуватися до затяжної війни. На тій зустрічі міністр передав партнерам детальний перелік засобів, які потрібні Україні для деокупації своїх територій від російських солдатів.
  • Українська розвідка повідомляла, що серед російського генералітету починаються сутички й сварки, бо вони бояться стати жертвами репресій за провали війни проти України. На фронт російське керівництво кидає випускників військових училищ, відразу після завершення навчання.
  • 11 травня на слуханнях у Конґресі голова розвідувальних агенцій США Евріл Гейнс заявляла, що російський президент Володимир Путін хоче вести затяжну війну й дочекатися, поки Захід під тиском внутрішніх проблем утомиться підтримувати Україну.

Теми: РезніковвійнаЗбройні силизброя
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники

Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський

"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Росіяни майже захопили Рубіжне, але в Білогорівці "Чорнобаївка відпочиває" – Гайдай 

Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов

Усі новини...
Резніков
Зеленський і Резніков подякували Байдену за ленд-ліз
У Британії вчать українських військових керувати ЗРК Starstreak
Попереду кілька надзвичайно важких тижнів – Резніков
Останні новини
07:39
відеоНад Бєлгородською областю знову чули “хлопки”
07:34
Зеленський виступить на Давоському форумі
07:15
Віце-спікерка Держдуми приїхала в Херсон допомагати колаборантам
06:30
Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники
06:00
Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики
05:40
Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон
05:00
Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ
04:15
В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян
03:29
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
02:40
США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації
Усі новини...