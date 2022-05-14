Окупанти вбили вже 227 дітей: помер хлопчик, поранений у Попасній

12 травня у лікарні помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м. Попасна на Луганщині, таким чином кількість українських дітей, загиблих від рук окупантів зросла до 227.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 14 травня більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення".

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Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше дітей постраждало у Донецькій (139), Київській (116), Харківській (99), Чернігівській (68), Херсонській (48), Луганській (45), Миколаївській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у Києві (16).



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти, з них 144 з них зруйновані повністю.