Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты убили уже 227 детей: умер мальчик, раненный в Попасной

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 10:22
Оккупанты убили уже 227 детей: умер мальчик, раненный в Попасной
Фото ОГП

12 мая в больнице умер 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г. Попасная в Луганской области, таким образом количество украинских детей, погибших от рук оккупантов возросло до 227.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 14 мая более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения".

Реклама:

Детали: В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (45), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1 748 учебных заведений, из них 144 из них разрушены полностью.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Украинавойнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Украина
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: