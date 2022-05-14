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Оккупанты убили уже 227 детей: умер мальчик, раненный в Попасной

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 10:22
Фото ОГП

12 мая в больнице умер 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г. Попасная в Луганской области, таким образом количество украинских детей, погибших от рук оккупантов возросло до 227.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 14 мая более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения".

Детали: В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (45), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1 748 учебных заведений, из них 144 из них разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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