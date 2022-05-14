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Прикордонники показали усмішки незламних оборонців Маріуполя

Валентина РоманенкоСубота, 14 травня 2022, 10:37
скриншот

Прикордонники продовжують утримувати позиції у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У надскладних умовах прикордонники на Азовсталі разом з іншими оборонцями продовжують захищати Маріуполь.

Попри все, тут знаходять час для усмішки. А ще є необхідні справи – забезпечити харчування, налаштувати зв'язок. Слава незламним захисникам Маріуполя! Слава Героям".

Деталі: На відео, оприлюдненому прикордонниками, вони облаштовують свій побут в надскрутних умовах. Готують "смаколики" з борошна, води і солі.

Нагадаємо: Прикордонники разом із морпіхами, полком "Азов" та іншими силовими підрозділами мужньо боронять свої позиції у заблокованому ворогом Маріуполі.

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Теми: Маріуполь
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