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Пограничники показали улыбки несокрушимых защитников Мариуполя

Валентина РоманенкоСуббота, 14 мая 2022, 10:37
скриншот

Пограничники продолжают удерживать позиции в заблокированном российскими захватчиками Мариуполе.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В сверхсложных условиях пограничники на "Азовстали" вместе с другими защитниками продолжают защищать Мариуполь".

Несмотря ни на что, здесь находят время для улыбки. А еще есть необходимые дела – обеспечить питание, настроить связь. Слава несгибаемым защитникам Мариуполя! Слава Героям".

Детали: На видео, обнародованном пограничниками, они обустраивают свой быт в сверхтрудных условиях. Готовят "вкусняшки" из муки, воды и соли.

Напомним: Пограничники вместе с морпехами, полком "Азов" и другими силовыми подразделениями мужественно защищают свои позиции в заблокированном врагом Мариуполе.

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Темы: Мариуполь
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