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"Реально сплошная ж*па, надо тикать": гауляйтери Херсонщини визнають свій провал - СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 14 травня 2022, 10:55
Реально сплошная ж*па, надо тикать: гауляйтери Херсонщини визнають свій провал - СБУ

Колишні офіціантки і викидайла, призначені російськими окупантами "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому новопризначені "чиновники" уже зараз обмірковують план своєї втечі.

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Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів.

Зафіксовано, що з багатьма питаннями, як то найнагальніші – щодо ліків, пального, зарплат і пенсій, у гауляйтерів склалася ситуація, яку вони ємко описують словом "ж*па".

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Дослівно колаборанти: "Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть.

…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, - пох*шечки…

Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…"

Дослівно СБУ: "Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб "перезимувати". Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти. СБУ про це потурбується!".

Теми: СБУХерсонська областьвійна
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