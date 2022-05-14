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"Реально сплошная ж*па, надо тикать": гауляйтери Херсонщини визнають свій провал - СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 14 травня 2022, 10:55

Колишні офіціантки і викидайла, призначені російськими окупантами "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому новопризначені "чиновники" уже зараз обмірковують план своєї втечі.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів.

Зафіксовано, що з багатьма питаннями, як то найнагальніші – щодо ліків, пального, зарплат і пенсій, у гауляйтерів склалася ситуація, яку вони ємко описують словом "ж*па".

Дослівно колаборанти: "Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть.

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…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, - пох*шечки…

Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…"

Дослівно СБУ: "Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб "перезимувати". Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти. СБУ про це потурбується!".

Теми: СБУХерсонська областьвійна
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