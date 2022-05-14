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"Реально сплошная ж*па, надо тикать": гауляйтеры Херсонщины признают свой провал - СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 14 мая 2022, 10:55
Реально сплошная ж*па, надо тикать: гауляйтеры Херсонщины признают свой провал - СБУ

Бывшие официантки и вышибалы, назначенные российскими оккупантами "руководителями" на временно оккупированной Херсонской области, уже планируют бежать в Крым.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому новоназначенные "чиновники" уже сейчас обдумывают план своего бегства.

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Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором зафиксирован разговор двух коллаборантов.

Со многими вопросами, как то самые неотложные – относительно лекарств, горючего, зарплат и пенсий, у гауляйтеров сложилась ситуация, которую они емко описывают словом "ж*па".

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Дословно коллаборанты: "Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть.

…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, - пох*шечки…

Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был".

Дословно СБУ: "Планируют, что после курортного сезона вернутся домой, чтобы "перезимовать". Наверное, они забыли, что и Херсонщина, и Крым – это Украина. А за государственную измену и сотрудничество с оккупантами им придется ответить. СБУ об этом позаботится!".

Темы: СБУХерсонская областьвойна
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