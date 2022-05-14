Синєгубов: Харків не обстрілювали, але "розслаблятися зарано"

Протягом доби російські окупанти не завдавали ударів по Харкову, але, за словами голови Харківської ОДА, розслаблятися ще зарано.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші.

Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби".

Деталі: За його словами, попри те, що ЗСУ відтісняють російські війська, повертатися на раніше окуповані території небезпечно.

Пряма мова: "Відступаючи, ворог замінував абсолютно все - подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення".

Синєгубов додав, що в регіоні продовжують відновлювати критичну інфраструктуру та доставляти гуманітарну допомогу.