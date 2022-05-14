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Синегубов: Харьков не обстреливали, но "расслабляться рано"

Мазуренко Алена Суббота, 14 мая 2022, 13:05
фото: ТГ Синегубова

В течение суток российские оккупанты не наносили ударов по Харькову, но, по словам председателя Харьковской ОГА, расслабляться еще рано.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "В минувшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, а сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.

Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости".

Детали: По его словам, несмотря на то, что ВСУ оттесняют российские войска, возвращаться на ранее оккупированные территории опасно.

Прямая речь: "Отступая, враг заменял абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения".

Синегубов добавил, что в регионе продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру и доставлять гуманитарную помощь.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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