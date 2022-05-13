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Залужний показав американські гаубиці "в роботі"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 15:15
фото Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав у дії гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США надала українським військовим.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777.

 
 

Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя.

Разом до Перемоги".

 
 

Довідково: M777 — польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км. 

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
  • 4 травня в Пентагоні казали на умовах анонімності, що в Україну завезли вже 81 з 90 гаубиць М777.
  • 9 травня стало відомо, що майже всі гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США ухвалила надати Збройним силам Україні, вже перевезені на територію України.

Теми: війнаЗалужнийСША
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