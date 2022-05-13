Залужний показав американські гаубиці "в роботі"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав у дії гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США надала українським військовим.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777.

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Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя.

Разом до Перемоги".

Довідково: M777 — польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км.

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Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

Передісторія: