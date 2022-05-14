Защитники показали, как тренируются на американских БТР
Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступательных действий – тренировки проходят на американских БТР, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Telegram
Прямая речь командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского: "Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага.
Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта".
Детали: Он добавил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.
В частности, тренировки проходят на американских БТР М113.
Защитники совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.
Предыстория:
- Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в действии гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США предоставила украинским военным.