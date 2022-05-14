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Защитники показали, как тренируются на американских БТР

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 14:40
Фото Сухопутных войск ВСУ

Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступательных действий – тренировки проходят на американских БТР, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского: "Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага.

Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта".  

 
Фото СухопутныХ войск ВСУ

Детали: Он добавил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами. 

 
Фото СухопутныХ войск ВСУ

В частности, тренировки проходят на американских БТР М113. 

 
Фото СухопутныХ войск ВСУ

Защитники совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники. 

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Фото СухопутныХ войск ВСУ

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Темы: Украинавойна
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