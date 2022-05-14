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Київ повертає плату за проїзд з 16 травня

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 15:23
Фото КМДА

Київська адміністрація відновлює електронну оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті міста з 16 травня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Друзі! Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті".

Деталі: Мер зазначив, що місто повинне відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був останні місяці безкоштовним.

Кличко пояснив, що потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією – на все це треба великі кошти.
 
Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

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Теми: Київтранспортвійна
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