Київ повертає плату за проїзд з 16 травня
Київська адміністрація відновлює електронну оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті міста з 16 травня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Друзі! Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті".
Деталі: Мер зазначив, що місто повинне відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був останні місяці безкоштовним.
Кличко пояснив, що потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією – на все це треба великі кошти.
Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".
Передісторія:
- 10 травня Кличко заявив, що у Києві повернуть плату за проїзд у громадському транспорті, але залишиться незмінною.