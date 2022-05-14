Київ повертає плату за проїзд з 16 травня

Київська адміністрація відновлює електронну оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті міста з 16 травня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Друзі! Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті".

Деталі: Мер зазначив, що місто повинне відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був останні місяці безкоштовним.

Кличко пояснив, що потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією – на все це треба великі кошти.



Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Передісторія:

10 травня Кличко заявив, що у Києві повернуть плату за проїзд у громадському транспорті, але залишиться незмінною.