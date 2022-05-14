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Киев возвращает плату за проезд с 16 мая

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 15:23
Фото КГГА

Киевская администрация возобновляет электронную оплату за проезд в метро и наземном общественном транспорте с 16 мая.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Друзья! С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, ​​так и в наземном транспорте".

Детали: Мэр отметил, что город должен возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был последние месяцы бесплатным.

Кличко объяснил, что нужно платить зарплаты транспортникам, обеспечивать предприятия горючим, материалами, электроэнергией – на все это нужны большие средства.

Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

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Темы: Киевтранспортвойна
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