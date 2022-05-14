Киев возвращает плату за проезд с 16 мая
Киевская администрация возобновляет электронную оплату за проезд в метро и наземном общественном транспорте с 16 мая.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Друзья! С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте".
Детали: Мэр отметил, что город должен возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был последние месяцы бесплатным.
Кличко объяснил, что нужно платить зарплаты транспортникам, обеспечивать предприятия горючим, материалами, электроэнергией – на все это нужны большие средства.
Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
Предыстория:
- 10 мая Кличко заявил, что в Киеве вернут плату за проезд в общественном транспорте, но она останется неизменной.