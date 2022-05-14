Лавров: Ми приймаємо кинутий Заходом виклик

Наслідки "оголошеної Заходом тотальної гібридної війни проти Росії" відчують усі без винятку, пригрозив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Джерело: Лавров на засіданні Ради із зовнішньої та оборонної політики, якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують всі без винятку.

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Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, коли виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо.

До санкцій нам не звикати, у тому чи іншому вигляді вони були практично завжди.

Деталі: Проте головний російський дипломат здивований "печерним, русофобським сплеском".

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Нагадаємо: 13 травня Лавров запропонував журналісту поговорити з павичами у відповідь на прохання про інтерв'ю.