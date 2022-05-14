Лавров: Ми приймаємо кинутий Заходом виклик

Наслідки "оголошеної Заходом тотальної гібридної війни проти Росії" відчують усі без винятку, пригрозив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Джерело: Лавров на засіданні Ради із зовнішньої та оборонної політики, якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують всі без винятку.

Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, коли виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо.

До санкцій нам не звикати, у тому чи іншому вигляді вони були практично завжди.

Деталі: Проте головний російський дипломат здивований "печерним, русофобським сплеском".

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Нагадаємо: 13 травня Лавров запропонував журналісту поговорити з павичами у відповідь на прохання про інтерв'ю.