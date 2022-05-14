Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров: Ми приймаємо кинутий Заходом виклик

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 15:57
СЕРГіЙ ЛАВРОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Наслідки "оголошеної Заходом тотальної гібридної війни проти Росії" відчують усі без винятку, пригрозив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Джерело: Лавров на засіданні Ради із зовнішньої та оборонної політики, якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують всі без винятку.

Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, коли виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо.

До санкцій нам не звикати, у тому чи іншому вигляді вони були практично завжди.

Деталі: Проте головний російський дипломат здивований "печерним, русофобським сплеском".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 13 травня Лавров запропонував журналісту поговорити з павичами у відповідь на прохання про інтерв'ю.

Теми: ЛавровРосіяпропагандавійна
Головне сьогодні

Офіційно: у вівторок Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО

Потік на в'їзд в Україну після 9 травня перевищує потік на виїзд

Розвідка порахувала кадировців на війні в Україні

Армія РФ втратила в Україні 1220 танків та 555 артилерійських систем - Генштаб

До Харкова вже повертаються щодня по 2 тисячі людей – ОВА

Росія не зможе наступати протягом 30 днів, втрачена третина зібраної армії - розвідка Британії

Усі новини...
Лавров
"С павлинами поговори": Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг
Лавров заявив, що Росія "абсолютно не хоче війни" в Європі
War speeches: публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень
Останні новини
14:02
У ЄС вигадали, як можна оплатити російський газ і не порушити санкції – ЗМІ
13:36
ППО збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького
13:30
Офіційно: у вівторок Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО
13:24
"Метінвест" Ахметова скоротив виробництво металопродукції на третину
13:17
аудіоОстанні переговори крейсера "Москва": Дві пробоїни, ляже на бік
13:15
"Кадри б'ють глибоко і боляче": Kalush Orchestra представили кліп на пісню-переможницю Євробачення
13:04
фотоЖінка вмерла в обіймах сина. Історія пораненого хлопчика з Маріуполя, який втратив маму
12:53
Правляча партія Швеції, що наполягала на нейтралітеті, готова підтримати вступ до НАТО
12:46
Через "Дію" українці можуть відвідати судове засідання
12:38
Потік на в'їзд в Україну після 9 травня перевищує потік на виїзд
Усі новини...