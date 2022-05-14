Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров: Мы принимаем брошенный Западом вызов

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 15:57
Лавров: Мы принимаем брошенный Западом вызов
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Последствия "объявленной Западом тотальной гибридной войны против России" почувствуют все без исключения, пригрозил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения.

Реклама:

Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем.

К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда.

Детали: Однако главный российский дипломат удивлен "пещерным, русофобским сплеском".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 13 мая Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Темы: ЛавровРосcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Лавров
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: