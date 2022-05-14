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Лавров: Мы принимаем брошенный Западом вызов

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 15:57
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Последствия "объявленной Западом тотальной гибридной войны против России" почувствуют все без исключения, пригрозил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения.

Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем.

К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда.

Детали: Однако главный российский дипломат удивлен "пещерным, русофобским сплеском".

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Напомним: 13 мая Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Темы: ЛавровРосcияпропагандавойна
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