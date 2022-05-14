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Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 16:46

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою.

Про це він сказав у телефонній розмові з фінським президентом Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда".

"Проведено відвертий обмін думками у зв’язку з оголошеним керівництвом Фінляндії наміром подати заявку на вступ до НАТО. Володимир Путін підкреслив, що відмова від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує", - йдеться у заяві Кремля.

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Путін також заявив, що зміна зовнішньополітичного курсу може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які, на думку Кремля, "протягом багатьох років вибудовувалися у дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер".

Нііністьо у свою чергу заявив Путіну, що Фінляндія найближчими днями прийме рішення подати заявку на членство в НАТО.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

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Теми: ПутінФінляндіяНАТОРосія
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