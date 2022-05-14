Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО является ошибкой.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с финским президентом Саули Ниинисте, пишет "Европейская правда".

"Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует", - говорится в заявлении Кремля.

Реклама:

Путин также заявил, что изменение внешнеполитического курса может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые, по мнению Кремля, "на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер".

Ниинисте заявил Путину, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Что изменит для Украины вступление Швеции и Финляндии в НАТО смотрите в видеообъяснении на Youtube-канале "Европейской правды"